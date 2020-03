Estrelas do futebol italiano disputam 'Quarantena League' no FIFA 20

Além da China - onde foi detetado o primeiro caso de coronavírus, em dezembro - nenhum outro país tem sofrido tanto com a pandemia como a Itália. O território transalpino entrou em quarentena total no passado dia 9 e as pessoas tiveram de ajustar as suas rotinas habituais e encontrar novas formas de passar o tempo.





Os jogadores de futebol não escaparam às inevitabilidades e perante este cenário o programa 'Le Iene', que é transmitido há mais de 20 anos pelo canal 'Italia 1', decidiu organizar um campeonato de FIFA 20 não só para manter os craques entretidos e ligados ao mundo da bola, mas também sensibilizar a comunidade para a importância de ficar em casa num momento tão delicado como este.Assim, a 'Quarantena League' arranca já na quinta-feira e conta com um 'plantel' de luxo composto por italianos ou atletas que passaram pelo país. A craques que vemos habitualmente nos relvados como Immobile, Balotelli, Pastore, Donnarumma, Moise Keane ou Tonali, juntam-se antigas glórias como Andrea Pirlo, os irmãos Fabio e Paolo Cannavaro, Materazzi, Ciro Ferrara ou Massimo Oddo que, de comando na mão, vão lutar pela conquista do troféu.

A 'Quarantena League' estende-se até dia 23, data agendada para a grande final, e terá todos os jogos transmitidos em direto nas páginas de Facebook e Instagram do 'Le Iene', bem como no site oficial do programa.