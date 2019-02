Ex-empresário de Icardi 'acusa' Wanda Nara: «O Mauro perdeu a humildade»

Abián Moran, antigo empresário de Mauro Icardi, voltou a criticar Wanda Nara, mulher e agente do jogador do Inter, que tarda em chegar a acordo com os nerazzurri para a renovação do contrato, tendo inclusivamente perdido a braçadeira de capião."Até à chegada da Wanda à vida dele, nada tinha mudado. Era humilde, focado, com os mesmos amigos e queria crescer no mundo do futebol. O que mudou foi a sua forma de encarar a vida, perdeu a humildade e começou a levar um estilo de vida que, pessoalmente, não creio que fosse o adequado", contou o agente ao jornal catalão Sport.A família do jogador também não é propriamente íntima de Wanda Nara, com a irmã de Mauro, Ivana, a ser a principal crítica da cunhada. "Ele nunca tinha tido problemas com a família. Os pais estavam separados, mas o núcleo familiar era o o mesmo."Moran foi empresário de Icardi desde miúdo até 2015 e conhece-o bem. "Ele deixava-se aconselhar, a cumplicidade que tinha comigo ajudou-o a chegar ao futebol profissional. Não era fácil convencer um jovem a deixar um clube como o Barcelona, mas ele aceitou e diria que não se deu nada mal."O antigo agente do argentino não está, por outro lado, surpreendido com o que está a suceder. "No pouco tempo que convivi com a sua mulher, percebi que a sua forma de viver tinha mudado. Tudo o que eu afastava dele, agora tinha em casa. Isso afeta o futebolista, como mostram os seus números nas últimas semanas."Qual é, então, o futuro de Mauro Icardi? "Se for para outra equipa vai ser bem-sucedido. Para mim, desde que seja bem aconselhado, é um dos melhores 9 do Mundo e pode inclusivamente lutar pela Bota de Ouro."