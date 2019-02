Ex-empresário de Icardi 'atira-se' a Wanda Nara: «O Inter está farto de jogos»

"O Piero Ausilio [diretor desportivo] é um grande profissional, que faz as coisas de forma séria, por isso ele decidiu retirar-lhe a braçadeira. Quando eu era empresário do Icardi as coisas eram tratadas de forma profissional e, acima de tudo, em privado", acrescentou.



Morano não partilha a forma de atuar de Wanda Nara. "O Mauro tem sido um vencedor desde miúdo, não gosta de perder nem aceita um 'não'. Esta situação magoou-o e a forma como a sua carreira está a ser gerida não é a mais correta. A renovação com o Inter? Tudo pode acontecer, mas o Inter está farto de jogos e de declarações públicas pouco profissionais."



O empresário contou ainda que "o Inter avisou os principais clubes do Mundo que Icardi tem um problema". "Já não somos amigos, ele mostrou-me isso quando me afastou e se juntou à Wanda. As escolhas dela influenciaram a sua carreira. Ele recebeu os meus conselhos desde os 13 anos, comigo chegou ao Barcelona e ao Inter. O resto é história."

Abian Morano foi empresário de Mauro Icardi durante largos anos. Acompanhou-o desde os 13 anos, levou-o para o Barcelona e para o Inter, mas depois o craque argentino começou a ser representado pela mulher, Wanda Nara, e o agente foi dispensado. Morano diz que compreende por que razãoa Icardi."O Mauro mudou a sua forma de pensar, de ver as coisas. Estava à espera que isto acontecesse e penso que o pior ainda está para vir. O Inter atuou de forma lógica, considerando o modo como a empresária do jogador se comportou", disse o agente ao 'Calciomercato', referindo às, a propósito da renovação.