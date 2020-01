Ex-guarda-redes do Sporting próximo do AC Milan

Sem clube desde que deixou o Sporting durante o mês de setembro , o guarda-redes Emiliano Viviano poderá estar muito próximo de voltar ao ativo. Segundo adiantam várias fontes da imprensa italiana, o veterano de 34 anos é o alvo principal do AC Milan, clube que está no mercado em busca de um sucessor para Pepe Reina, espanhol que ao que tudo indica irá rumar ao Aston Villa.De acordo com meios de comunicação como Sportitalia, Tuttomercatoweb e Gazzetta dello Sport, o antigo guardião do Sporting, de 34 anos, é o preferido da estrutura milanesa para ocupar o lugar de reserva de Gianluigi Donnarumma, numa luta na qual contará com a competição de Lazio e Bolonha.