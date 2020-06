Ex-presidente da Juventus analisa trabalho de Sarri: «Não consegue lidar com Cristiano Ronaldo»

A derrota da Juventus na final da Taça continua a dar que falar em Itália. Agora foi Giovanni Cobolli Gigli, antigo presidente do clube (entre 2006 e 2009), a comentar a atuação dos bianconeri diante do Nápoles, acabando por arrasar o treinador Maurizio Sarri.





"Eles fizeram um bom jogo com o Inter há três meses, mas depois com o Milan e com o Nápoles tiveram posse de bola mas remataram pouco", começou por analisar Cobolli Gigli aos microfones da 'Radio Sportiva'."O que eu mais me queixo do Sarri, um treinador que realmente não admiro como pessoa, é que ele disse que a Juve perdeu a final porque o Nápoles foi melhor nos penáltis. Do meu ponto de vista, perdemos porque não fomos determinados", adiantou.Nem Cristiano Ronaldo escapou incólume na análise do antigo presidente. "É inaceitável que a Juventus ainda não tenha uma identidade. Ao contratar o Ronaldo, a Juve abdicou do futebol de equipa para se focar num homem só. O Allegri conseguia tornar isso funcionar, mas o Sarri não."E prosseguiu, visando o atual técnico: "É preciso um treinador especial para lidar com jogadores que são estrelas e o Sarri podia fazer isso no Nápoles, mas não o consegue com o Ronaldo. Se ele conseguir vencer a Serie A e ir até ao fim na Liga dos Campeões vai poder manter o emprego, caso contrário, o melhor é sair já", finalizou.