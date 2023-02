Ex-Sporting Jesé confirmado como reforço da Sampdoria

Jesé Rodríguez foi confirmado como reforço da Sampdoria, sem que a duração do seu contrato tenha sido revelada. O jogador que esteve ao serviço do Sporting em 2019/20 era um jogador livre desde meados de janeiro depois de ter rescindido com os turcos do Ankaragücü.O avançado espanhol, de 29 anos, formado no Real Madrid vai experimentar pela primeira vez o campeonato italiano depois de já ter alinhado em Espanha, França, Portugal, Inglaterra e Turquia.A Sampdoria é atualmente a 19ª classificada do campeonato transalpino, com 10 pontos em 21 partidas.