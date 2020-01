Ex-Sporting recorda "amigão" Ibrahimovic: do quarto escuro ao apetite do "bicho" à mesa

Zlatan Ibrahimovic - que está de regresso ao Milan, aos 38 anos, depois de uma bem-sucedida aventura na MLS - é bem conhecido pela sua falta de humildade e por isso pode pensar-se que não faz amigos pelos clubes por onde passa, mas não é bem assim. A ESPN Brasil recordou uma entrevista com Gladstone, antigo internacional brasileiro que coincidiu com o sueco na Juventus, em 2005, na qual garantia que o avançado é "um cara gente fina".





"O Ibra é um 'bicho'", dizia o defesa, que passou pelo Sporting (2007/08) e Gil Vicente (2014/15). "Na altura eu não o conhecia bem, mas houve um lance num treino que foi absurdo: bateram um livre e eu estava a marcá-lo. A bola veio alta, ia passar por cima de nós os dois, mas do nada ele levantou a perna por cima das nossas cabeças! Ele é muito alto, mas conseguiu dominar. Trouxe bola, foi para o meio e ainda rematou!""Fiquei abismado com a elasticidade dele, ainda para mais sendo tão alto. Depois soube que o Ibra era praticante de taekwondo", acrescentou Gladstone.Ibrahimovic e Gladstone acabaram por ficar amigos e o avançado um dia convidou o brasileiro a ir a sua casa, em Turim. "Queria mostrar-me as 'máquinas' que tinha na garagem. Só Ferrari tinha dois, além de outros 'carrões'. Havia também um quarto gigante, escuro, reservado para videojogos, que ele adora. Na altura tinha a PlayStation2 e desafiou-me para um jogo", recordou."Ele só jogava com o Brasil porque tinha o Ronaldo, de quem era fã. Pedi-lhe para trocar e ele foi jogar com o Real Madrid, que também tinha o Ronaldo...", conta o defesa. "Fora do campo sempre foi um 'cara gente fina' comigo. No período em que estive na Juventus ele foi um amigão."Gladstone recorda-se também de ficar impressionado com o apetite do sueco à mesa. "Os jantares com o Ibra tinham sempre muita salada, massa e vinho. Ele é muito bom garfo, melhor do que eu... Na realidade, para sustentar aquela 'máquina' de dois metros de altura [tem na realidade 1,95 metros] é preciso muita comida..."