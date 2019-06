Ex-sportinguista Alberto Aquilani coloca ponto final na carreira

O futebolista internacional italiano Alberto Aquilani, que representou o Sporting em 2015/16, anunciou hoje o fim de carreira, aos 34 anos, depois de não ter atuado por qualquer equipa na última temporada.





Numa longa mensagem divulgada na rede social Instagram, o antigo médio confessou que "chegou a hora de pendurar as chuteiras" e que "há um tempo para tudo", sendo que agora vai dedicar-se ao Spes Montesacro, clube onde começou a jogar futebol e do qual é proprietário.Aquilani, que jogou em clubes como Roma, Liverpool, Juventus, Fiorentina ou AC Milan, envergou a camisola do Sporting na época 2015/16, sob o comando de Jorge Jesus, tendo atuado em 32 partidas e marcado cinco golos.