O polaco Wijciech Szczesny revelou esta semana, em conversa com o canal de youtube polaco 'FootTruck', que sempre que um jogador da Juventus é expulso numa partida tem como obrigação oferecer algo aos seus colegas de equipa (e também aos funcionários). É uma regra de balneário e nem Cristiano Ronaldo escapou a ela.





Expulso no ano passado na partida diante do Valencia, para a Liga dos Campeões, o avançado português demorou a cumprir, mas acabou por fazê-lo dois meses depois conforme o polaco revelou. "Com muito atraso, porque ele estava sempre a dizer tinha feito nada... Demorou uns dois meses, mas acabámos todos por receber o nosso iMac", revelou o guardião polaco, que também ele próprio se viu obrigado a ir à carteira para compensar os seus colegas.Neste caso devido a um atraso na chegada a um treino: "Pensei que era terça-feira e afinal era uma quarta. O Allegri ligou-me e disse-me que estavam todos à minha espera. Cheguei meia hora mais tarde a acabei por oferecer uns Beats [auriculares]".