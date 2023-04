Fabio Capello: «Cassano? Antes de falar mal de Mourinho pensava não uma, mas várias vezes»

Fabio Capello treinou Antonio Cassano na Roma, precisamente a equipa que é agora orientada pelo português José Mourinho. Instado a comentar a polémica entre o antigo avançado e o 'Special One', o campeão europeu pelo Real Madrid prefere ficar de parte."Você quer colocar-me na controvérsia? Não, vou ficar de fora. Eu leio, ouço e divirto-me (risos). Conheço bem o Antonio, treinei-o, mas também conheço bem o José. E antes de falar mal dele, eu pensava nisso não uma vez, mas várias vezes. Ele [Cassano] deve recorrer a alguns conselheiros, alguém que o ajude nas pesquisas. Mourinho mencionou um nome [Marko Livaja] que, sinceramente, eu nem me lembrava", referiu em entrevista ao jornal 'Il Messaggero'.Para Capello, o português, de 60 anos, tem feito a diferença ao leme da formação da capital italiana."Vencer a Liga Europa? Por que não? Sim, eles podem ganhá-la porque são uma equipa humilde, sem pressas. Prestam atenção a cada detalhe e na frente está Dybala, um futebolista extraordinário. Ele tem técnica, ideias em campo, não tem medo de arriscar no seu futebol e uma habilidade única de rematar. Cada vez que ele finaliza em direção à baliza adversária, já sabes que não o faz por fazer, com certeza que o remate será perigoso", elogiou.