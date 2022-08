Jogador e... acionista: Fàbregas oficializado no Como com dupla função inusitada

Cesc Fàbregas vai prosseguir a carreira no Como, clube que atua na Serie B italiana e ao qual chega a custo zero após ter deixado o Monaco no final da época passada.





O internacional espanhol, de 35 anos, aterrou em Itália nesta segunda-feira e, para além de reforçar o meio-campo da formação transalpina, vai também ser acionista do emblema transalpino. Informação avançada pelo CEO do Como, Dennis Wise."Penso que é um excelente negócio. Ele decidiu 'casar-se' com este projeto para os próximos dois anos e estamos muito felizes com essa escolha. Vai ser acionista da empresa, veio para cá também para isso", assumiu, em declarações citadas pelo 'Goal'.

E acrescentou: "Vai ficar aqui mais tempo do que o esperado. Queria juntar-se ao clube por causa das nossas ambições: arranjar o estádio, abrir um novo centro desportivo e chegar à Série A."



Também Fàbregas mostrou essa ambição de levar o clube a novos patamares. "Primeiro do que tudo, quero agradecer ao clube por acreditar em mim e na minha família, que esteve sempre disposta a acompanhar-me na minha carreira. Vim para cá para jogar o melhor possível e ganhar o máximo de jogos. Essa é a minha prioridade. Se não fosse assim, pendurava já as chuteiras. Quero trazer o Como de volta a onde merece: a Serie A. Sei que o clube quer ser competitivo, mostrou essa ambição desde início", assegurou.



O médio descreveu a temporada passada como "não só o pior ano da carreira, como da minha vida" e revelou porque optou por rumar a Itália. "MLS? Nem pensei nisso. Penso que o projeto do Como é o melhor de todos os pontos de vista. Decidi vir por muitas razões. Tive a oportunidade de falar com Dennis. Só queria estar num projeto que me empolgasse, não me importava o dinheiro. Vejo um futuro a longo prazo para este clube", frisou.



Refira-se que o Como foi promovido à Série B em 2020/21 e terminou no 13.º lugar da prova na época passada.