Fabrizio Corona não pára: «Temos mais nomes de jogadores da Serie B e C»

O antigo 'paparazzo' Fabrizio Corona tornou-se por estes dias a figura mais importante do futebol italiano. Não joga, não treina e muito menos dirige um clube, mas está a ser o responsável pela revelação, em catadupa, de uma série de nomes de jogadores envolvidos em esquemas ilegais de apostas.

E numa altura em que Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski já foram mencionados e ouvidos pelas autoridades, Corona promete mais...

"Mais nomes? Temos mais alguns, até da Serie B e C. Hoje esses jogadores são bons miúdos. O Fagioli é um bom miúdo. São casados, têm famílias, são sérios e ganham 10 milhões de euros. No momento em que eles ganham esses valores e apostam, com esquemas feitos por baixo da mesa, passm a ser miúdos com uma doença grave e são viciados em apostas", declarou aos microfones da 'Radio Kiss Kiss'.

"É como dizer que são viciados em droga, porque pessoas que apostam milhões de euros online são doentes. E, por isso, não são culpados, porque têm a justificação de serem afetados por uma adição grave em apostas. Num julgamente civil ou criminal eles serão salvos, porque são pessoas doentes", rematou.