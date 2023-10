Fabrizio Corona: «Zaniolo apostava sentado no banco de suplentes...»

Primeiro foi Nicolò Fagioli, médio da Juventus, e agora Nicolo Zaniolo e Sandro Tonali, respetivamente de Aston Villa e Newcastle. Os três jogadores estão a ser investigados pelas autoridades italianas por alegado envolvimento em esquemas de apostas.

"A Federação anuncia que, no final da tarde de hoje, o Ministério Público de Turim notificou os atos de investigação aos jogadores Sandro Tonali e Nicolo Zaniolo, que se encontram atualmente a treinar com a seleção nacional no Centro Técnico Federal de Coverciano", revelou o organismo máximo do futebol italiano.

Fabrizio Corona, 'paparazzo' e especialista no universo cor de rosa, foi a primeira pessoa a lançar suspeitas no ar, ainda nenhum dos três jogadores tinha sido sequer questionado pelas autoridades. Agora que o caso chegou aos jornais, Corona voltou à carga...

"O Zaniolo era jogador da Roma e apostava na própria equipa enquanto estava sentado no banco de suplentes. Fê-lo num jogo da Taça de Itália", revela na plataforma 'Dilinger News', onde inclusivamente revela os áudios das suas fontes.