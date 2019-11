«Falei com Ibrahimovic e com a mulher: eles vão regressar a Itália em janeiro»

Luciano Moggi era o diretor geral da Juventus quando os bianconeri contrataram Zlatan Ibrahimovic ao Ajax, em 2004, e nos últimos dias o ex-dirigente falou com o avançado sueco, que entretanto anunciou a saída MLS. Numa entrevista ao site 'Calciomercato' Moggi contou que 'Ibra' vai voltar a Itália."O Ibrahimovic vai, definitivamente, regressar a Itália em janeiro. Falei com ele e com a mulher, ela está apaixonada por Milão, mas acho que acabarão por ir para Bolonha porque ele aí teria menos pressão e mais espaço. Não nos podemos esquecer que o Ibra tem 38 anos", contou Moggi.Ibrahimovic, onde, sem no entanto revelar qual será o seu próximo destino. Aos 38 anos o avançado sueco recusa-se a dar a carreira por terminada.