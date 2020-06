Federação italiana aprova cinco substituições no regresso da competição

A Federação Italiana de Futebol aprovou esta sexta-feira uma alteração provisória nos regulamentos que permite aos clubes a realização de cinco substituições por jogo no regresso da Serie A e Taça de Itália após a paragem devido à covid-19.





Segundo a imprensa italiana, cada equipa vai ter direito a três interrupções durante o encontro (além do intervalo) para efetuar as cinco alterações. Nos jogos da Taça, caso seja necessário recorrer ao prolongamento, as formações terão direito a uma quarta interrupção.A decisão, que também se aplica aos duelos da Serie B italiana, é válida até ao final da presente temporada.