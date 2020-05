Felipe Melo: «Se o Cristiano Ronaldo me chamar regresso à Juventus»

Felipe Melo desdobra-se por estes dias em entrevistas, muito por força da polémica biografia de Giorgio Chiellini, jogador da Juventus que na obra considerou o brasileiro uma "maçã podre". Mas isso não impede o médio, que agora veste as cores do Palmeiras, de se mostrar disponível para voltar aos bianconeri, ainda para mais se for para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo...





"Há jogadores que fazem a diferença. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar... Depois, eu, Felipe Melo e as porradas, algo que faço muito bem. Mas não sou apenas isso, hein? Também pude ajudar o Robinho, que para mim foi um dos melhores da história, no Mundial de 2010, contra a Holanda. As pessoas que pensam no Felipe Melo pensam principalmente em pontapés, mas eu não sou apenas pontapés. Não estive na Juventus, no Inter, na Fiorentina ou no Galatasaray pelas porradas que dei em campo. Ganhei 15 troféus, também tenho alguma qualidade, contou, numa entrevista ao diário argentino 'Olé'.Depois, mostrou-se disponível para alinhar ao lado de Ronaldo. "Se a Juve me chamar para jogar com o Cristiano Ronaldo eu volto. O Barcelona queria o De Ligt, o Cristiano ligou-lhe e agora ele está na Juve. Tem 20 anos...", acrescentou o jogador, de 36 anos.