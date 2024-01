Fiorentina perde com o Sassuolo e fica menos firme no quarto lugar

A Fiorentina foi este sábado derrotada em Reggio Emilia pelo Sassuolo, por 1-0, no que é o fim de uma sequência de cinco jogos sem perder para a equipa viola na Liga italiana.

A bela série da formação de Florença, que inclui quatro vitórias, catapultou a equipa para o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões - posição que mantém, nesta 19.ª jornada, mas agora com a concorrência mais perto.

Com 33 pontos, passam a ter o Bolonha (que sexta-feira empatou 1-1 com o Génova) a um ponto, e verão também aproximar-se quem pontuar no Roma-Atalanta de domingo, equipas que estão com 28 e 29 pontos, respetivamente.

Igualmente o campeão em título, o Nápoles, pode voltar a aproximar-se do quarto lugar: está com 28 pontos e vai jogar em Turim, com o Torino.

Andrea Pinamonti marcou o golo do Sassuolo, logo aos nove minutos, com a Fiorentina a recompor-se só na segunda parte.

Nesse período, a formação viola falhou um penálti, por Giacomo Bonaventura, aos 63 minutos, enviou uma bola à trave e viu o VAR anular mal um golo, por fora de jogo.

O Sassuolo, que já não ganhava desde 26 de novembro de 2023, sobe a 16.º, com 19 pontos, cinco acima da zona de descida.

Mais cedo, em típico jogo do meio da tabela, entre 13.º e 17.º, Lecce e Cagliari empataram 1-1, com golos de Gendrey aos 31, para os da casa, e Oristanio aos 68, para os visitantes.

De manhã, o líder Inter sofreu muito para ganhar ao Verona, por 2-1, com o golo da vitória nos descontos a aumentar provisoriamente a vantagem sobre a Juventus para cinco pontos.

Ao início da tarde, o Monza (10.º) ganhou por 3-2 em casa do Frosinone (14.º), com o português Dany Mota a contribuir com um golo e uma assistência para o sucesso.