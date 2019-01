Roma humilhada e afastada da Taça de Itália

Adversária do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a Roma foi afastada esta quarta-feira nos quartos-de-final da Taça de Itália, com uma derrota humilhante por 7-1 na visita ao reduto da Fiorentina.Sem perder há cinco partidas - ainda não tinha sido derrotada em 2019 -, a formação romana viveu uma tarde totalmente para esquecer no Artemio Franchi, num jogo no qual Federico Chiesa, com três golos (7', 18' e 74', foi a grande figura. Para lá deste, marcaram ainda Luis Muriel (33'), Marco Benassi (66') e Gio Simeone (79' e 89') para os de Florença, ao passo que Aleksandar Kolarov (28') fez o único tento dos romanos.Refira-se que a Roma acabou o encontro com dez elementos, ainda que a expulsão de Dzeko tenha acontecido já com o resultado em goleada, aos 72 minutos.