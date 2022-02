Fiorentina vence Atalanta e aproxima-se das vagas europeias na Serie A

Um golo do polaco Krzysztof Piatek garantiu este domingo à Fiorentina o triunfo por 1-0 na receção à Atalanta, em jogo da 26.ª jornada, que permitiu à formação de Florença subir ao sétimo lugar da Liga italiana.

O ponta-de-lança marcou o único golo da partida aos 56 minutos, assinando o quinto tento em seis jogos oficiais disputados pelos 'viola', desde que foi cedido pelo Hertha, no último 'mercado' de inverno.

A Fiorentina alcançou a segunda vitória seguida na Serie A e subiu ao sétimo lugar, com 42 pontos, tendo ultrapassado a Roma, treinada pelo português José Mourinho, que segue na oitava posição, com 41, depois de no sábado ter cedido um empate 2-2 com o Verona.

O conjunto de Florença está provisoriamente em igualdade pontual com a Lazio, sexta colocada, que hoje pode, inclusive, 'roubar' o quinto posto à Atalanta (44 pontos), caso vença no terreno da Udinese.

Já a formação de Bérgamo está a atravessar a pior fase da temporada, tendo averbado o quinto encontro consecutivo sem vencer no campeonato, no qual conquistou apenas um triunfo nas últimas oito partidas.