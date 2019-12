Fonseca vai às compras

A Roma estará perto de ser adquirida pelo multimilionário norte-americano Daniel Friedkin num negócio que, segundo a imprensa italiana, ronda os 790 milhões de euros, e quem pode beneficiar com isso é Paulo Fonseca. O técnico, de 46 anos, vê os giallorossi saírem das mãos de James Pallotta, que detém o clube desde 2013, mas pode encher os bolsos, de forma a reforçar o plantel no mercado de janeiro.

Ora, Fonseca já terá definido prioridades para o próximo defeso e ‘La Gazzetta dello Sport’ aponta os alvos prioritários do treinador luso. Desde logo, a Roma tentará segurar em definitivo Chris Smalling. O inglês, de 30 anos, tem sido o patrão da defesa e a publicação aponta que o clube italiano terá apresentado uma proposta de 15 milhões de euros, mais 3 milhões em variáveis, ao United, um valor próximo das exigências dos red devils. Além disso, Fonseca pretende reforçar o plantel com um defesa-esquerdo e a imprensa italiana aponta o regresso de Bruno Peres - cedido ao Sport - e a possível contratação de Barisic (Rangers) como solução. Quem pode estar de saída é Juan Jesus. O central não parece ter convencido o técnico português e a Roma coloca-o no mercado por 8 M€.

Já no ataque, a imprensa aponta que Fonseca não conta com Cengiz Ünder, fustigado por lesões, e estará de olho na contratação de Mariano Díaz (Real Madrid) ou na possível aquisição por empréstimo de Politano, que tem sido pouco utilizado por Antonio Conte no Inter.