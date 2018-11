Football Leaks: Documentos sugerem versões contraditórias de Ronaldo no caso Mayorga

O jornal 'Der Spiegel' garantiu ter novas informações acerca da polémica que envolve Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, norte-americana que acusa o português de a ter violado em 2009. Segundo o jornal alemão, e com base em documentos provenientes do Football Leaks, Ronaldo alterou a sua versão dos acontecimentos num questionário elaborado pelos seus advogados.Depois dos acontecimentos, a equipa que assessorava o português fez-lhe várias questões por escrito. Em algumas respostas, Ronaldo explicou que Kathryn teria mostrado resistência ao jogador quanto ao facto de terem relações sexuais.No entanto, três meses depois surgiu uma nova versão do questionário. As perguntas eram as mesmas, mas as respostas de Ronaldo diferiam das primeiras, desaparecendo a parte em que a norte-americana teria pedido ao português para parar.