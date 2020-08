'France Football' revela que pandemia travou ida de Cristiano Ronaldo para o PSG

A 'France Football' revela esta terça-feira que Cristiano Ronaldo ponderou a possibilidade de se mudar para o PSG antes da pandemia mas que o confinamento acabou por 'esfriar' essas intenções.





A revista francesa cita fontes próximas do internacional português, que consideraram "muito provável" a saída do capitão da seleção portuguesa da Juventus rumo a Paris antes do confinamento. E diz mesmo que a 22 de outubro, depois da vitória sobre o Lokomotiv Moscovo - um jogo onde os bianconeri estiveram longe do seu melhor -, se Nasser al-Khelaïfi lhe tivesse aparecido pela frente com um contrato, Ronaldo teria assinado.Ao que a 'France Football' escreve, Ronaldo sonha com uma parceria com o amigo Neymar e com Mbappé, um jogador que admira. Isto numa cidade recheada de portugueses, onde se sagrou campeão da Europa em 2016.Mas depois surgiu a pandemia, os campeonatos pararam e tudo mudou. A revista explica, todavia, que o português, de 35 anos, não é infeliz, mas também não está feliz em Turim. E não coloca de parte a possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar a Juventus este verão.