Franck Ribéry recebido em apoteose na Fiorentina: «Estou muito feliz por estar aqui»

Franck Ribéry foi recebido esta manhã em ambiente de grande euforia pelos adeptos da Fiorentina. O ex-internacional francês, que vai assinar contrato com o clube 'viola', tinha cerca de 300 pessoas à sua espera no aeroporto de Peretola, onde surgiu com as cores do seu novo clube e com um cachecol da Fiorentina ao pescoço."Estou muito feliz por estar aqui com a minha família. Há uma semana que falo com as pessoas da Fiorentina, o [Luca] Toni disse-me que é um grande clube e que Florença é uma cidade muito bonita", disse o avançado.O seu italiano é que está um pouco... enferrujado. "Ainda não é perfeito, mas é um idioma que gosto muito", atirou.Recorde-se que Ribéry terminou contrato com o Bayern Munique e chega a Florença como jogador livre.