Frosinone garante subida à Serie A

Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente, urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare

Perdere un po' la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Fino all'alba con in tasca la felicità!!!

O Frosinone assegurou a promoção à Serie A, ao derrotar esta segunda-feira a Reggina por 3-1, em jogo da jornada 35 da Serie B. Com este resultado, a equipa comandada pelo antigo internacional italiano Fabio Grosso chegou aos 71 pontos, mais 10 do que o terceiro colocado Bari, isto quando faltam disputar somente 9 pontos.Com golos de Gennaro Borelli, Roberto Insigne (irmão mais novo de Lorenzo, do Nápoles) e Giuseppe Caso, o Frosinone confirmou o favoritismo e levou de vencido o conjunto comandado por outro nome histórico do futebol italiano, o antigo avançado Filippo Inzaghi.Em 2023/24, o Frosinone, conhecido pela alcunha Canarini, vai disputar a Serie A pela terceira vez, voltando à elite depois de ter sigo penúltimo em 2018/19.Por definir está o segundo lugar de subida direta - o Génova (67 pontos) está a um passo de consegui-lo, visto ter 6 pontos de avanço para o Bari (61) - e ainda o terceiro, que sairá de um playoff com a presença das equipas que finalizarem a fase regular entre o 3.º e o 8.º lugares.