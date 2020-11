Futuro profissional de Balotelli pode passar por um campeonato inesperado

Mario Balotelli continua desempregado, a treinar num clube da 4.ª divisão italiana para manter-se em forma, mas já recebeu uma proposta que pode levá-lo a um campeonato... diferente.





O avançado italiano é desejado pelo Pyramids, um abastado clube do Egito, sustentado por dinheiro saudita, cuja equipa é treinada por Vasco Arruabarrena, e que pretende tornar Balotelli na estrela do projeto.Com uma carreira errática, marcada por alguns casos de indisciplina, o italiano foi dispensado pelo Brescia na época passada, clube que desceu à serie B e que chegou a proibi-lo de frequentar as instalações.