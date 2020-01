Gasperini responde a adeptos da Fiorentina: «Eles sim, são uns filhos da p***»

Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, surpreendeu tudo e todos na conferência de imprensa no final do embate com a Fiorentina, a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália, encontro em que a 'La Viola' acabou por vencer por 2-1.





Durante grande parte do encontro, o treinador italiano foi visado pelos adeptos da equipa anfitriã, tendo recebido inúmeros insultos vindos das bancadas do estádio Artemio Franchi. No final da partida, Gasperini não deixou passar em vão os insultos que recebeu: "Nunca insultei ninguém, mas chamaram-me várias vezes 'filho da p***'. A minha mãe viveu a guerra para dar o direito de palavra a estes imbecis. Eles sim, são uns filhos da p***. Esta falta de educação não se pode aceitar", atirou.