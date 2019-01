Gattuso dá a entender que Higuaín terá pedido para sair

O AC Milan superou a Sampdoria e apurou-se para os quartos-de-final da Taça de Itália, mas em solo transalpino há um tema que parece ter maior importância do que propriamente o sucesso desportivo dos milaneses: o futuro de Gonzalo Higuaín. Tem-se falado que o argentino terá até pedido para sair e este sábado, após o encontro com a formação de Génova, Gennaro Gattuso deixou no ar a ideia de que isso poderá mesmo ter acontecido.





"Temos uma relação aberta. Dizemos as coisas na cara uns dos outros. Há uma grande honestidade e quando um jogador toma uma decisão é difícil convencê-lo do contrário. Mas podemos tentar... De momento é um jogador do AC Milan e estamos juntos. Não sei o que vai acontecer. Somos honestos uns com os outros e queremos que ele mantenha a mesma atitude, algo que nunca lhe faltou", declarou o técnico, à Milan TV.Lembre-se que em Itália se fala que Higuaín terá pedido para sair, de forma a continuar a sua carreira ao serviço do Chelsea, isto num negócio que terá de envolver a Juventus, já que o passe do argentino ainda pertence à Vecchia Signora.