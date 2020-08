Gattuso e a subida de Pirlo a treinador da Juventus: «Agora está f...»

Durante anos dividiram o meio campo do AC Milan e também da seleção italiana e agora serão adversários como treinadores. Gennaro Gattuso, atual técnico do Nápoles, comentou a subida de Andrea Pirlo à equipa principal da Juventus, depois de em julho ter sido contratado para a orientar a equipa sub-23, sucedendo no cargo a Maurizio Sarri.





"Agora, está f...! Abençoado aquele que começa imediatamente na Juventus. Digo isto porque este trabalho é difícil. É preciso estudar, trabalhar e dormir pouco, não basta ter tido uma grande carreira", afirmou Gattuso."Boa sorte para Pirlo. Ser jogador ou ser treinador não são a mesma coisa. É uma profissão totalmente diferente, e não se aprender apenas nos livros, temos que entrar neste novo mundo e trabalhar muito", referiu ainda o treinador do Nápoles.Entretanto, Pirlo já veio a público dizer que "está pronto" para agarrar com unhas e dentes a oportunidade dada pela Juventus.A formação italiana foi no sábado afastada da final 8 da Liga dos Campeões ao perder em Camp Nou frente ao Barcelona, que agora tem encontro marcado com o Bayern Munique em Lisboa.