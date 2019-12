Gattuso é dado como sucessor de Ancelotti no Nápoles e as reações dizem tudo

Despedir o Ancelotti e contratar o Gattuso é o mesmo que ir preso por roubo, sair da cadeia e matar um gajo. — João Gonçalves (@diogowindek) December 11, 2019

Carlo Ancelotti foi demitido após apurar o Nápoles para os oitavos de final da Liga dos Campeões e esta quarta-feira já há notícias a dar conta que o escolhido para suceder no cargo é Gattuso Em Itália referem que a oficialização do ex-jogador como treinador do Nápoles está por horas e nas redes sociais as reações não se fizeram esperar, com muitos a demonstrar admiração e até incompreensão com a decisão dos responsáveis napolitanos, liderados pelo presidente Aurelio De Laurentiis."O Nápoles trocar o Ancelotti pelo Gattuso é a mesma coisa que vocês trocarem uma mulher linda com uma personalidade incrível por uma drogada esquizofrénica", é um dos muitos comentários, como pode ver com os exemplos a seguir.













Vivi para ver um clube trocar Ancelotti por Gattuso — Bruno Andrade (@brunoandrd) December 11, 2019















pqp, o trazer o Gattuso para substituir o Ancelotti é muita burrice e incompetência — Everti (@UchihaEverti) December 11, 2019













O que se passa na cabeça de uma diretoria que demite Ancelotti e acha que GATTUSO é solução?? https://t.co/pEyk0XGpVN — Thiago D'Amaral (@damaralthiago) December 11, 2019















Já ontem se falava disso... É uma incongruência gigante despedir Ancelotti para contratar Gattuso. Não sendo fã de nenhum, consigo perceber que são duas ideologias algo distantes — ? ´ ? (@AndreCZeferino) December 11, 2019















Ó Gatuso, o que achas da ideia de ires substituir o Ancelotti no Napoli? pic.twitter.com/WCEJZpV3z2 — Carlos Alberto (@cartilheiromor) December 11, 2019