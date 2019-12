Gattuso é esperado esta manhã em Nápoles e já deve orientar o treino à tarde

Gennaro Gattuso é o homem que se segue no comando técnico do Nápoles, segundo avança a imprensa italiana. A 'Gazzetta dello Sport' escreve que o antigo internacional transalpino, de 41 anos, viaja esta manhã de Milão para Nápoles, onde à chegada terá uma reunião com o presidente Aurelio De Laurentiis, antes de ser apresentado aos jogadores.Carlo Ancelotti,para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, deve passar pelo centro de treinos hoje de manhã, para se despedir dos jogadores com quem trabalhou nos últimos 18 meses e recolher os seus pertences. Ao que tudo indica Ancelotti vai abraçar um novo projeto em Inglaterra, ao serviço do Arsenal.O treino do Nápoles estava marcado para as 11 da manhã, mas foi adiado para as 14, para permitir que a sessão seja orientada pelo novo técnico.Recorde-se que Gennaro Gattuso estava desempregado desde que deixou o comando técnico do Milan, no final da época passada.