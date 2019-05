O AC Milan comunicou esta terça-feira através de uma nota no seu site ofical que Gennaro Gatuso já não é treinador da equipa principal e Leonardo deixa de ser diretor desportivo do clube, com efeito imediato.Gattuso chegou ao Milan numa altura em que o clube passava por uma fase complicada, melhorando o desempenho da equipa e levando o clube à sua maior pontuação desde a temporada 2012/13. Já Leonardo foi apontado para o cargo de diretor desportivo em julho de 2018, tendo supervisionado o mercado de transferências durante o seu tempo como dirigente.O Milan já deixou o seu agradecimento às duas personalidades pelos seus serviços prestados ao clube e deseja o melhor para as suas carreiras no futuro.O clube italiano referiu ainda que seguir-se-á o "processo de seleção para o novo treinador", olhando para o futuro "em nome da continuidade, estabilidade financeira e de um crescimento sustentável".