Gattuso: «Mihajlovic não quereria que chorássemos a sua morte»

Gennaro Gattuso deixou este sábado um emotiva carta aberta dedicada a Sinisa Mihajlovic, técnico sérvio que perdeu a vida na sexta-feira. Na sua missiva, o treinador do Valencia deixa clara a sua admiração pelo malogrado antigo treinador, declarando que este não quereria que chorassem a sua morte."Posso dizer com orgulho que era amigo do Sinisa Mihajlovic. Havia um respeito mútuo que nos unia, mesmo que nunca tenhámos sido colegas de equipa. Acho que, hoje, não devemos chorar pela sua morte, porque ele não quereria isso: em vez disso, devemos mostrar-lhe o respeito que um homem como ele merece. Respeito que podemos demonstrar ao lembrar o que ele nos ensinou: lembro-me das muitas fotos dele com a sua enorme família, as imagens dos seus jogadores junto dele nos momentos mais difíceis. E isso para mim representa "ser um homem", ser capaz de transmitir os valores e garantir que aqueles que te rodeiam aprendam também a partilhá-los, porque és um exemplo para todos. Obrigado por tudo, Sinisa", escreveu o técnico do Valencia.