'Gazzetta dello Sport' diz que Ronaldo saiu da 'bolha' da Juventus "furioso"

A 'Gazzetta dello Sport' conta esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador a deixar a 'bolha' da Juventus e que o internacional português saiu "furioso".





O clube de Turim teve de criar uma 'bolha' de isolamento no hotel sediado no seu centro de estágios depois de duas pessoas próximas da equipa terem dado positivo à covid-19 no sábado. Mas o jornal italiano escreve que o português não concordou com a ideia de ficar retido no J Hotel durante vários dias, pois isso ia impedi-lo de disputar o particular de, realizado na última quarta-feira.O português e o resto da equipa já tinham tido dois testes negativos, só que o protocolo da federação italiana diz que seria preciso realizar mais um nos dias seguintes, antes de os jogadores poderem ser libertados do confinamento.Conta a 'Gazzetta dello Sport' que Ronaldo chegou a levantar a voz em frente a alguns diretores e restantes companheiros de equipa, tendo decidido deixar o balneário do estádio no domingo,O português foi para casa, onde dormiu, e no dia seguinte viajou para Portugal, onde se juntou à Seleção Nacional.Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo, Rodrigo Bentancur e Merih Demirale juntaram-se às respetivas seleções nacionais, enquanto o guarda-redes Gianluigi Buffon foi para casa.A Juventus informou as autoridades de saúde da cidade, que por sua vez notificaram a procuradoria com os nomes dos jogadores que deixaram o isolamento.O resto da equipa permaneceu na 'bolha', no J Hotel, até quarta-feira.