Génova aciona opção de compra de Sturaro à Juventus por 16,5 milhões de euros

Stefano Sturaro, que esteve cedido ao Sporting, sem nunca ter jogado pela equipa lisboeta, transferiu-se a título definitivo da Juventus para o Génova, informou esta quarta-feira o clube de Turim."A Juventus comunica que o Génova Cricket & Football Club S.p.A. acionou a compra definitiva do jogador Stefano Sturaro por 16,5 milhões de euros, a pagar nos próximos quatro anos. A operação gera um resultado positivo aproximado de 12,9 ME", refere a Juve, em comunicado.Em 25 de janeiro, o Génova tinha anunciado a contratação de Sturaro, por empréstimo à heptacampeã italiana, um dia depois de o Sporting anunciar o fim da cedência do médio por parte da Juventus.Sturaro tinha chegado a Alvalade em agosto do ano passado, também por empréstimo de Juventus, negociado pela então comissão de gestão do Sporting, liderada pelo antigo presidente do clube, Sousa Cintra.O médio chegou a Lisboa lesionado e o acordo previa o regresso a Turim para tratar e recuperar da lesão, estimando-se na altura um período de dois meses até estar em condições para competir e se apresentar em Alvalade, às ordens do anterior treinador, José Peseiro.Sturaro nunca chegou a treinar no Sporting, que terminou em 24 de janeiro o empréstimo, rumando depois ao Génova, atual 13.º classificado no campeonato italiano, liderado pela Juventus, onde alinham os portugueses Miguel Veloso e Pedro Pereira.