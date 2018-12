Golo de Bruno Alves vale empate ao Parma perante o Chievo

O internacional português Bruno Alves evitou este domingo a derrota caseira do Parma ante o lanterna-vermelha Chievo Verona, ao apontar o golo do empate 1-1 no desafio da 15.ª jornada da liga italiana.Os forasteiros tinham-se adiantado com golo do extremo polaco Stepinski (46), mas Bruno Alves igualou na, com remate ao ângulo, no que foi o seu segundo golo pelo Parma.O Parma poderia ter-se isolado no sexto lugar, mas, com este resultado, integra um quinteto com 21 pontos -- está em 10.º -, enquanto o Verona, que a partir dos 73 minutos ficou reduzido a 10 elementos por expulsão de Depaoli, é último com apenas três pontos, a 10 da zona de salvação.Miguel Veloso e Pedro Pereira foram titulares no Génova, que, reduzido prematuramente a 10 por expulsão de Criscito (11), foi travado em casa pelo SPAL (1-1), mantendo-se ambos em zona complicada, pouco acima da linha de descida.Este é o 11.º jogo do Génova, em todas as competições, sem vencer, enquanto o SPAL está há oito encontros sem triunfar.Muitos golos no Sassuolo-Fiorentina, com o 3-3 a ser todo desenhado na segunda parte: os locais estiveram a vencer por dois, mas a expulsão do ex-benfiquista Djuricic (86) ajudou à recuperação com golos de Benassi (89) e de Mirallas (90+6), este já quando a equipa de Florença também alinhava com dez, por expulsão do defesa sérvio Milenkovic (90+1).A Atalanta conseguiu um triunfo na visita à Udinese, por 3-1, com um 'hat-trick' do avançado colombiano Duvan Zapata.AC Milan e Torino ainda jogam hoje, encerrando uma jornada na qual a Juventus continuar líder com oito pontos de vantagem para o Nápoles e 14 para o Inter, terceiro.