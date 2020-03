Governo italiano estuda suspender todos os eventos desportivos durante um mês

A agência noticiosa italiana ANSA adianta ao início da noite desta terça-feira que o governo transalpino estará a ponderar avançar para a suspensão de todos os eventos desportivos em Itália durante o período de um mês devido ao surto do coronavírus. De acordo com a referida agência, esta proposta foi colocada em cima da mesa pelo comissão científica que está atento ao fenómeno, numa tentativa de travar o avanço do vírus."Evitar durante um período de 30 dias a realização de eventos, incluíndo espectáculos desportivos, que envolvam um número elevado de pessoas e que não respeitem a distância de segurança entre as mesmas de um metro. Esta foi uma das propostas apresentadas pela comissão científica ao primeiro ministro Giuseppe Conte, sendo que esta medida poderá ser implementada em todo o país", pode ler-se na nota da ANSA.Lembre-se que esta terça-feira foi anunciada a decisão de ser cancelado o duelo entre Juventus e AC Milan , da Taça de Itália.