Guarda-redes da Atalanta acusou positivo ao novo coronavírus

Marco Sportiello, guarda-redes da Atalanta, acusou positivo no teste do novo coronavírus, avançou esta terça-feira o emblema de Bérgamo, através de um comunicado no site oficial do clube.





"Informamos que as autoridades de saúde locais comunicaram hoje ao clube o teste positivo à Covid-19 do futebolista Marco Sportiello. Marco está atualmente assintomático. A quarentena preventiva à qual Marco e todos os membros da primeira equipa foram submetidos irá terminar a 27 de março", pode ler-se no comunicado.Em Itália, são já mais de 69 mil o número de pessoas infetadas pela pandemia da Covid-19, com mais de 6 mil mortes já registadas.