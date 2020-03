«Não somos o Cristiano Ronaldo. Se nos tirarem dois meses de salário vem o senhorio»

A possibilidade de reduzir ordenados no Mundo do futebol está em cima da mesa em vários países europeus e Itália é um deles. Contudo, nem todos os futebolistas auferem vários milhões de euros por ano e isso gerou críticas por parte de Alberto Paleari, guarda-redes que atua no Cittadella, no segundo escalão do futebol transalpino.





"Não somos como o Cristiano Ronaldo, que se lhe tirarem dois meses de salário não terá problemas. Se nos fizerem isso, o senhorio vem pedir a renda. Acredito que precisamos de dois pesos e duas medidas", vincou o guardião de 27 anos à televisão 'Telechiara' e que no último mercado de transferências até foi apontado à Juventus.Paleari explicou o que pensa sobre o assunto. "Se fosse uma questão de adiar os salários por um mês e receber o dobro mais tarde, eu diria que sim. Mas se é para reduzir o meu salário, com toda a honestidade, eu direi que não", sublinhou o jogador italiano que está há quatro temporadas no Cittadella.