Guardiola quer João Cancelo e Juventus já terá recebido proposta de 60 milhões de euros

Pep Guardiola e a Juventus voltam a cruzar-se nos rumores do mercado de transferências , mas deta vez com um português no centro das atenções.Segundo escreve esta quinta-feira o Tuttosport, o treinador do Manchester City quer contar com João Cancelo para reforçar o plantel dos citizens para a próxima temporada e já terá chegado mesmo uma proposta ao clube italiano: 60 milhões de euros é quanto o Manchester City está disposto a pagar pelo passe do lateral internacional português.Com a saída de Massimiliano Allegri da Juventus , clube que procura novo treinador, tendo já negado o interesse em Pep Guardiola , João Cancelo poderá perder espaço na formação de Turim.Os 60 milhões de euros alegadamente oferecidos pelo Manchester City à Juventus por João Cancelo poderão ser um argumento de peso para a saída do português, que na época passada deixou o Valencia para assinar pelo campeão italiano, num negócio de 40,4 milhões de euros João Cancelo já faz dos convocados de Fernando Santos para a final four da Liga das Nações, que se disputa na próxima semana em Portugal.