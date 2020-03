Há quatro clubes com salários em atraso na liga italiana

A notícia está a ser avançada pelo ‘La Repubblica’, que escreve este domingo que há quatro clubes na Serie A com salários em atraso. Os clubes em causa são Nápoles, Génova, Torino e Sampdoria.





Os jogadores ainda não terão recebido o vencimento relativo ao mês de fevereiro e terão mesmo já comunicado a situação à federação italiana de futebol.De acordo com o mesmo jornal, há duas possíveis explicações para estes clubes estarem em falta: quererem manter liquidez num momento de incerteza ou quererem negociar com os jogadores um eventual corte de salários.Recorde-se que a Juventus já acertou com todo o plantel a redução salarial por causa da falta de receitas.