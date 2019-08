Hirving Lozano assina pelo Nápoles: «Deixo o PSV como um homem feliz»

O futebolista mexicano Hirving Lozano vai representar o Nápoles, proveniente dos holandeses do PSV Eindhoven, anunciou esta sexta-feira o clube italiano no seu site."Deixo o PSV como um homem feliz", disse Hirving Lozano, de 24 anos, em declarações ao site do PSV Eindhoven, clube em que o avançado ingressou em 2017, oriundo do México.De acordo com a comunicação social italiana, o internacional mexicano assinou um contrato com o Nápoles válido por um período de cinco épocas e terá custado cerca de 42 milhões de euros.Com a camisola do PSV Eindhoven, Hirving Lozano marcou 45 golos em todas as competições em que participou em duas temporadas e conquistou o título de campeão da Holanda em 2018.'Chucky', chamado por 35 vezes à seleção mexicana, vai falhar o arranque da Liga italiana, contra a Fiorentina, de Franck Ribéry , e tem a estreia aguardada para o jogo com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, em 31 de agosto, em Turim.