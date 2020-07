Hugo Sánchez: «Jiménez tem de ligar para o Ronaldo, marcar um jantar e pedir a sua bênção»

Com uma temporada extremamente positiva a nível coletivo e individual, Raúl Jiménez prepara-se para eventualmente ter de deixar o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, para rumar a uma outra equipa. Em 37 jogos disputados esta temporada na Liga inglesa, o avançado mexicano leva 17 golos marcados - é o 6.º melhor da prova - e sete assistências, números que permitiram colocá-lo nos holofotes do futebol europeu.





Esta quarta-feira, o ex-internacional mexicano Hugo Sánchez abordou uma possível mudança do compatriota, ex-jogador do Benfica, para a Juventus, uma das equipas que surgem na imprensa internacional como uma das. Para Hugo Sánchez, Jiménez teria de marcar um jantar com o craque português e pedir a sua "bênção" para rumar à 'Vecchia Signora'."Tinha de ligar ao Cristiano Ronaldo por telemóvel, convidá-lo a jantar para conhecê-lo e dizer-lhe: 'Dá-me a tua bênção para que eu possa ser teu amigos e se me aceitares eu vou [para a Juventus], senão rejeito a viagem e fico em Inglaterra", apontou o ex-internacional mexicano, em declarações à 'ESPN'.