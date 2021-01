Ibrahimovic acusou Lukaku de fazer vudu e a explicação vem dos tempos do belga no Everton

O frente a frente de Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic no jogo de ontem da Taça de Itália, que terminou com a vitória do Inter sobre o Milan, por 2-1, continua a dar que falar. O sueco acusou o belga de fazer vudu e há quem considere isto um insulto racista. Mas, por que razão Ibra terá dito isto?





A acusação não é nova, o proprietário do Everton já tinha dito que Lukaku e a mãe faziam vudu.Tudo aconteceu em em 2017. O avançado belga tinha uma proposta dos 'toffees' para renovar, tendo recusado um convite para regressar ao Chelsea."Oferecemos-lhe um contrato melhor e o empresário dele veio, para assinar. Estava lá o diretor executivo, estava tudo certo, havia uns quantos jornalistas lá fora à espera, tudo ok. Mas às tantas o Lukaku decidiu telefonar à mãe", contou Farhad Moshiri, proprietário do Everton."A mãe estava numa peregrinação a África e, depois de fazer um vudu, recebeu uma mensagem que ele devia ir para o Chelsea", acrescentou.Lukaku não renovou com o Everton nem regressou ao Chelsea. Assinou com o Manchester United de José Mourinho, onde foi companheiro de equipa de Zlatan Ibrahimovic por uns seis meses, antes de o sueco se mudar para os LA Galaxy.Um amigo do avançado belga negou toda a história em declarações à BBC. "A decisão do Lukaku não teve nada a ver com vudu. Ele demarcar-se dessas crenças. Aliás, ele é muito católico e o vudu não faz parte da sua vida. Simplesmente não tinha fé no Everton nem no projeto do Moshiri."