Ibrahimovic avisa: «O mesmo Zlatan, um diabo diferente»

Já é oficial que Ibrahimovic está de volta ao AC Milan , clube que representou entre 2010 e 2012, e no Instagram o avançado sueco de 38 anos anunciou a sua chegada com um curioso aviso. "O mesmo Zlatan, um diabo diferente."Ao site do clube de Milão, Ibrahimovic já havia referido estar pronto a "lutar , juntamente com os companheiros, para inverter o rumo dos acontecimentos nesta temporada".O AC Milan atravessa um período complicado, ocupando neste momento a 11.ª posição da Serie A, resultado de 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas.Ibrahimovic assina apenas por seis meses, com mais um ano de opção.