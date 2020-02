Ibrahimovic deu reprimenda a Lucas Paquetá e balneário do Milan gelou

Zlatam Ibrahimovic é o 'decano' dos jogadores do Milan e, embora tenha sido dos últimos reforços do clube, faz valer o seu estatuto entre os companheiros de equipa. Ora, escreve o Tuttosport esta sexta-feira que o antigo internacional sueco, de 38 anos, não está a tornar a situação fácil no balneário dos rossoneri e a última 'vítima' foi Lucas Paquetá.





Segundo aquele diário italiano, Ibra quis dar uma lição ao jovem brasileiro por não ter gostado do que viu o companheiro de equipa fazer no jogo com o Torino: após o jogo, o sueco dirigiu-se a Paquetá e deixou claro - à sua maneira... - que o médio não era capaz de levar a uma partida oficial o nível que mostra no treino. O brasileiro respondeu e Ibrahimovic deu por terminada a conversa, conclui o Tuttosport, sublinhando que o balneário se sentiu com o ambiente criado. Zlatan Ibrahimovic, sublinha o jornal, quis "despertar" o jogador e espera, agora, que ele seja capaz de aprender.