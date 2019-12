Ibrahimovic: «O verdadeiro Ronaldo é o brasileiro»

Zlatan Ibrahmovic não morre de amores por Cristiano Ronaldo. Na entrevista à GQ italiana, onde, sem no entanto revelar o nome do clube, foi-lhe perguntado se na Serie A vai encontrar o verdadeiro Ronaldo e a resposta foi tudo menos cortês para com o capitão da Seleção portuguesa."O verdadeiro Ronaldo é o brasileiro", atirou o avançado, de 38 anos, que se prepara para voltar à Europa depois de uma bem-sucedida aventura na MLS, ao serviço dos LA Galaxy.O sueco disse também o que pensa sobre o facto de Cristiano Ronaldo se ter mudado para a Juventus. "Se foi um desafio ele ter ido para a Juventus, uma equipa que ganhou o campeonato sete vezes seguidas? Ir para um clube como este não é um desafio. Teria de ir para a Juve quando a equipa estava na Serie B e trazê-lo de volta à Serie A, de volta ao topo."Esta animosidade do avançado nórdico relativamente ao português não vem de agora. Já na época passada, quando Cristiano Ronaldo não ganhou a Bola de Ouro - foi atribuído a Luka Modric - o sueco tirou uma conclusão polémica: "Agora sabemos que as Bolas de Ouro não foram ganhas por Cristiano Ronaldo mas sim por Florentino Pérez."