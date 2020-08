Ibrahimovic vai ganhar 7 milhões de euros por ano

Ibrahimovic já terá chegado a acordo com o Milan, tendo em vista a renovação do contrato. O avançado sueco, de 38 anos, deverá assinar o vínculo nas próximas horas, passando a auferir 7 milhões de euros líquidos por ano.





"Estou otimista quanto ao desfecho do processo. Espero que a operação se conclua em breve", assinalou Ivan Gazidis, diretor-executivo do Milan, optando por não desvendar, por enquanto, a validade do novo contrato de Zlatan.A imprensa italiana chegou mesmo a avançar que a renovação havia ficado fechada ontem, mas Mino Raiola, empresário do sueco, recorreu às redes sociais para garantir que ainda nada estava acertado.

O Milan continua, no entanto, a jogar em outros tabuleiros na tentativa de reforçar o plantel de Stefano Pioli. O clube italiano está em conversações com o Real Madrid pelo médio-ofensivo Brahim Díaz, encontrando-se também de olho em Grujic, médio do Liverpool. Negoceia o passe de Pezzella, central da Fiorentina, parecendo estar a perder a corrida com a Atalanta por Miranchuk, médio criativo que atua com Eder no Lokomotiv Moscovo.