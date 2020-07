Ibrahimovic: «Velho e cansado? Sou como o Benjamin Button»

Zlatan Ibrahimovic entrou na quarta-feira para a história do futebol italiano, ao tornar-se no primeiro jogador a marcar mais de meia centena de golos pelas equipas de Milão na Serie A. Um registo incrível, especialmente pelo facto de o avançado ter já 38 anos, mas que mostra que, apesar da idade, o dianteiro nórdico não perde a sua qualidade. Aliás, segundo o próprio, apesar de estar próximo dos 40... ainda tem muito para dar.





"As pessoas dizem que eu estou velho e cansado, mas estou apenas a aquecer. Sou como o Benjamin Button, com a diferença de que eu sempre fui jovem, nunca velho", atirou entre risos o avançado sueco, à Milan TV.Passando ao plano coletivo, Ibra destaca o foco ofensivo da equipa. "Creio que todos aqui têm a mentalidade certa em frente à baliza. Como bem sei, aqui na Serie A tens de aproveitar sempre que tens uma chance. Tens de atacar a oportunidade e matar o jogo", explicou o avançado, que em seguida deixou elogios a Stefano Pioli e recusou qualquer problema com o técnico."Só posso dizer coisas boas dele. Estou feliz, mas porque tem feito um trabalho fantástico. Continuou focado apesar de estar debaixo de fogo, sem saber se ficaria, por isso merece totalmente o contrato. Quando trabalhas no duro, por vezes és recompensado. A equipa acredita nele e eu respeito-o", frisou.