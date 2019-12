Ibrahimovic: «Vou regressar a Itália, a um clube que tem de renovar a sua história»

Zlatan Ibrahimovic revelou numa entrevista à GQ Itália qual será o seu próximo destino. O jogador sueco, de 38 anos, terminou o contrato com os LA Galaxy, na MLS, e garante agora que regressa a Itália, dando a entender que vai envergar a camisola do Milan, clube que representou entre 2010 e 2012."Vou voltar a Itália, a uma equipa que tem de renovar a sua história", frisou o avançado, que não revelou, todavia, o nome do clube. "Vou para uma equipa que precisa de voltar a ganhar. Só assim poderei encontrar os estímulos necessários para surpreender de novo... Como futebolista não é apenas uma questão de escolher um clube, há outros fatores, como os interesses da minha família... Vemo-nos em breve, Itália."O clube de San Siro tem vivido temporadas conturbadas e tarda em reencontrar-se com os tempos de glória. Neste momento o Milan é 10.º na Serie A com apenas 17 pontos, a 20 do Inter, que lidera a prova.Sobre a sua aventura nos Estados Unidos, o avançado sueco diz que dois anos foram "suficientes". "Estou feliz por ter tido esta experiência em Los Angeles, até porque depois da lesão que tive muita gente considerou que eu já não poderia jogar mais. Demonstrei que ainda posso marcar a diferença.""Mas ao fim de dois anos considerei que já era suficiente, a MLS tem de crescer ao nível técnico e tático. Quando é para correr, correm, fisicamente são umas bestas. Mas não estão habituados a jogar com os pés porque em todos os seus desportos tradicionais (basebol, futebol americano, basquetebol) usam as mãos", analisou.