Ibrahimovich visitou Mino Raiola no hospital

No dia em que a imprensa italiana noticiou a morte de Mino Raiola, que acabou por ser desmentida pelo próprio nas redes sociais, Zlatan Ibrahimovich foi ao hospital San Raffaele, em Milão, visitar o amigo e empresário.Raiola, de 54 anos, encontra-se internado em estado grave, "a lutar" pela vida, conforme disse ontem o médico Alberto Zangrillo, responsável pela Unidade de Anestesia e Cuidados Intensivos daquele hospital.O avançado do Milan, representado por Raiola, esteve à tarde no hospital e não proferiu declarações.Já Mario Balotolli, outro dos agenciados por Mino Raiola, insurgiu-se nas redes sociais com as notícias que deram conta da morte do agente. "Tens de ser o primeiro, hã? Tem vergonha, devias envergonhar-te da tua educação. Respeita os valores e as responsabilidades."